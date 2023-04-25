Мир 25 апреля 2023, 14:41 Патрушев заявил о необходимости работать на опережение в борьбе с Западом Глава Совбеза Патрушев: Россия должна работать на опережение в борьбе с Западом Пресс-служба Кремля

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Российская сторона должна предугадывать шаги своих противников и действовать на опережение для победы в противостоянии с Западом. Такое заявление сделал глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время пленарного заседания научного совета при СБ, сообщил ТАСС.

Сложившиеся обстоятельства, обратил внимание Патрушев, не оставляют иного выбора, кроме как работать на опережение.

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«Понимать, какие действия предпримут наши оппоненты. Не просто отслеживать их, а видеть на несколько шагов вперед, заблаговременно вырабатывать упреждающие меры», — сказал он.

Западные страны, по словам Патрушева, по-прежнему стараются изолировать Россию и отнять статус великой державы, которая может дать отпор Соединенным Штатам и их желанию доминировать в мире.

«Важно понимать, что мы им традиционно мешаем в осуществлении бесчеловечных планов», — подчеркнул глава Совбеза.

США и Великобритания, указал он, для реализации своих планов не собираются ни перед чем останавливаться. В том числе они ставят под угрозу благополучие своих союзников в Европе и развитие стран третьего мира.