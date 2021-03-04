Песков посоветовал странам последовать примеру России и уничтожить все химоружие

Россия уничтожила все химическое оружие. Ее власти рассчитывают, что другие страны, в том числе США, последуют примеру РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия много лет назад заявила и заверила ликвидацию всего химического оружия на своей территории. Страна полностью выполнила положение соответствующей конвенции.

«Никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции», — подчеркнул Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что некоторые страны до сих пор имеют на своей территории химическое оружие. В частности, речь идет о Соединенных Штатах.

Евросоюз 3 марта ввел санкции новые санкции против РФ. США также объявили о введении против России ограничений. В списке оказались 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия».

Представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США призывают РФ «задекларировать и уничтожить свою программу химоружия». Песков назвал подобные обращения "попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России».