Пашиняна и Алиева перед встречей с Путиным посетили медики из РФ

Российские медики побывали у армянского премьер-министра Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева перед их встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Врачей отправили в командировки перед трехсторонней встречей в Москве, рассказал газете «Коммерсант» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Группы российских медиков вылетали к тому и другому накануне встречи в Москве», — отмечено в материале.

Зачем именно к Пашиняну и Алиеву приезжали специалисты из РФ, официальный представитель Кремля уточнять не стал.

Трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху состоялись в Москве накануне. В них приняли участие Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин. Лидеры Армении и Азербайджана не пожали друг другу руки, ограничившись кивками.

После встречи Путин отметил, что стороны сделали вывод о соблюдении условий соглашения по Карабаху и решили вместе участвовать в развитии территории. В Кремле сочли, что такой шаг окажет благотворное влияние на отношения Баку и Еревана. Однако Пашинян назвал конфликт неурегулированным.