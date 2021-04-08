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    08 апреля 2021, 01:16

    Пашинян обсудил с Путиным реформу армянской армии

    Кирилл Фролов

    Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Одним из ключевых вопросов на переговорах была реформа армянских Вооруженных сил, которая проводится при поддержке российских партнеров, заявил Пашинян после встречи.

    Пашинян обсудил с Путиным реформу армянской армии

    «Встреча была результативной, несмотря на то что не было подписано никаких документов», — сказал он членам Ассоциации армянских юристов России, сообщил ТАСС.

    Переговоры с российским президентом Пашинян назвал насыщенными и результативными.

    Помимо реформы армии после недавней войны в Нагорном Карабахе президент и премьер обсуждали реализацию соглашений о совместной армяно-российской военной группировке и об общей системе ПВО, уточнил Пашинян.

    Путин на открытой части встречи с премьером говорил о необходимости восстановить транспортные маршруты в Карабахе и торгово-экономические связи региона с Арменией.

    Пашинян отмечал, что до сих пор не все военнопленные вернулись из Азербайджана на родину. И добавил, что нагорнокарабахская проблема пока не решена.