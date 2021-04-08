Пашинян обсудил с Путиным реформу армянской армии

Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Одним из ключевых вопросов на переговорах была реформа армянских Вооруженных сил, которая проводится при поддержке российских партнеров, заявил Пашинян после встречи.

«Встреча была результативной, несмотря на то что не было подписано никаких документов», — сказал он членам Ассоциации армянских юристов России, сообщил ТАСС.

Переговоры с российским президентом Пашинян назвал насыщенными и результативными.

Помимо реформы армии после недавней войны в Нагорном Карабахе президент и премьер обсуждали реализацию соглашений о совместной армяно-российской военной группировке и об общей системе ПВО, уточнил Пашинян.

Путин на открытой части встречи с премьером говорил о необходимости восстановить транспортные маршруты в Карабахе и торгово-экономические связи региона с Арменией.

Пашинян отмечал, что до сих пор не все военнопленные вернулись из Азербайджана на родину. И добавил, что нагорнокарабахская проблема пока не решена.