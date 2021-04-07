Путин на встрече с Пашиняном обсудит строительство новой АЭС в Армении

Президент России Владимир Путин встретился в среду с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они договорились обсудить нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе и строительство в Армении новой АЭС.

На переговорах Пашинян заявил российскому лидеру, что намерен обсудить с ним вопрос строительства в Армении новой АЭС с участием России.

«Хочу сегодня обсудить с вами строительство новой АЭС в Армении», — сказал он.

Премьер также отметил присутствие российский миротворцев в Карабахе и назвал это фактором стабильности в регионе. Пашинян поблагодарил главу российского государства за приглашение на встречу и выразил надежду, что сегодня им удастся обсудить много проблемных вопросов. В основном они касаются Нагорного Карабаха.

Также во время встречи Владимир Путин заявил, что сейчас самая острая и актуальная проблема — это нормализация ситуации в Карабахе.

«Самая актуальная и острая проблема — это нормализация ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него. Я не буду все перечислять и говорить о том, насколько глубоки наши отношения, которые, действительно, носят стратегических характер», — заявил президент России в начале встречи.

Помимо этого, Путин отметил, что между Арменией и Россией существует «солидный товарооборот».