Парикмахерским, ломбардам, МФЦ разрешили работать в Кузбассе. Там частично сняли режим нерабочих дней

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал возможность возобновить работу части предприятий в Кузбассе. Он подписал распоряжение, снимающее для них режим нерабочих дней.

По словам Цивилева приостановка работы — это испытание для бизнеса. В первую очередь, для сферы услуг. Он также мотивировал свое решение тем, что в Кузбассе нет случаев заражения коронавирусом на территории региона.

«… принял решение, что обслуживающие население организации могут продолжить работу в привычном для них режиме», — заявил Сергей Цивилев. Его процитировала пресс-служба администрации региона.

Режим нерабочих дней прекращает действовать в Кузбассе с 9 апреля для маникюрных салонов, парикмахерских, мастерских по ремонту одежды и обуви. Также это касается организацией, которые занимаются уборкой и дезинфекцией помещений.

Кроме того, сняты ограничения для адвокатов, нотариусов, МФЦ, тех, кто занимается «реализацией госимущества и оценкой стоимости имущества, кадастровыми работами». Распоряжение распространяется на предприятия, которые покупают и продают электроэнергию, ломбарды. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса тоже приступит к работе.

По последним данным, в Кемеровской области зарегистрировано семь случаев в заражения коронавирусом. За сутки не зафиксировано роста заболеваемости. Три человека уже выздоровели.

Все в России новым типом коронавируса заразились 8672 человек. Чтобы приостановить распространение вируса, почти все регионы перешли на режим самоизоляции. Закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры. Президент Владимир Путин заявил, что следующие две-три недели станут решающими по коронавирусу в стране.