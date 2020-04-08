Путин: ближайшие две-три недели станут определяющими по коронавирусу в России

Президент подчеркнул, что именно в эти дни многое будет зависеть от выполнения рекомендаций и разумного использования вложенных ресурсов.

«Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, строгое выполнение рекомендаций врачей», — заявил глава государства.

Также президент успокоил россиян и посоветовал не нервничать. «Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал в обращении к нации Владимир Путин.

По последней информации, в России зафиксировали 8672 заражения коронавирусом. Больше всего пациентов находятся в Москве.

Ранее президент заявил о нерабочей неделе по всей России с 28 марта, затем меры продлили до 30 апреля, чтобы остановить распространение инфекции. Российский лидер отметил, что срок нерабочих дней могут сократить при необходимости.