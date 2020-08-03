В России будет введен общий стандарт для проведения отзывных кампаний автомобилей. Отзывы разделят на принудительные и добровольные, ГИБДД и страховщики будут получать сведения об автолюбителях, которые пытаются от них уклониться.

Как сообщила газета «Известия», проект ГОСТа «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов» вынесен на общественное обсуждение. Документ регламентирует общие требования к отзыву автомобилей, автобусов и мотоциклов, которые до сих пор урегулированы не были.

Проект был разработан в государственном Научном центре Российской Федерации (ФГУП «НАМИ»). Эксперты этого инжинирингового центра подчеркнули, что в мире не существует единых стандартов для отзыва транспортных средств и их компонентов.

Автопроизводители до сих пор руководствовались общими требованиями, изложенными в ГОСТ «Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков». Но автомобильная сфера специфична и нуждается и отдельных правилах.

В проекте ГОСТА сказано, что отзывы будут делиться на три типа, зависящих от степени вовлеченности в процесс Росстандарта. Для оценки уровня риска разработана специальная матрица, основанная на вероятности опасных событий и их тяжести.

«В целом по отношению к действующим методическим указаниям полномочия надзорного органа не расширяются», — сообщили изданию в пресс-службе Росстандарта. Но процедура информирования службы будет модернизирована, планируется также внедрение цифровой системы дистанционного отчета.

В прошлом году Росстандарт согласовал 139 отзывных кампаний, затронувших 650 тысяч автомобилей. В текущем году уже объявлено около 75 отзывов на 300 тысяч машин.

В начале июля компания Кia отозвала 5128 кроссоверов Kia Seltos, изготовленных в период с декабря 2019-го по июнь 2020 года. Был обнаружен дефект на рулевой колонке, не позволяющий блокировать ее в стояночном положении.