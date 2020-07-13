Российские Kia Seltos отправят в ремонт из-за бракованных деталей

На корейских автомобилях обнаружили проблему с рулевым управлением — не блокируется рулевая колонка в стояночном положении.

Kia уведомила владельцев неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис. Для этого письменное приглашение на ремонт будет отправлено в виде смс-сообщения или письма на электронную почту в ближайшее время. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. У машин будет заменен вал рулевой колонки. Работы проведут бесплатно.

Ранее стало известно, что российский офис Kia дал указание официальным дилерам приостановить продажи кроссоверов Seltos в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style. У них запуск двигателя осуществляется ключом, тогда как в старших комплектациях машины оснащены системой бесключевого доступа и запуска мотора.