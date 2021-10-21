Начались проверки инцидента с отрубленной головой в пермской колонии

После гибели заключенного в ИК-10 в Пермском крае, которому отрубило голову на производстве, Следственный комитет и региональное ГУ ФСИН инициировали проверки. Информация об инциденте появилась в соцсетях. Колония, расположенная в городе Чусовой, является одной из самых крупных в России.

Информации о проведении доследственной проверки РИА «Новости» подтвердили в главке Следкома. Но подробностей сообщать не стали.

«По данному факту проводятся проверки — внутренняя проверка начата в ИК, также проверку проводит Следственный комитет, инцидент не комментируем», — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Заключенный погиб 18 октября. Он недавно попал в колонию, вышел из карантина и был отправлен на работу.

В ИК-10 содержатся более двух тысяч заключенных. Они выпускают свыше 80 наименований продукции из дерева. Колонии владеет собственным участком в лесу, заготовленный лес подвергают глубокой переработке и изготавливают мебель, тару и сувениры.

О гибели заключенного сообщила главный редактор газеты «Территория Пермь» и член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко. Она добавила, что из ИК-10 «сплошным потоком» поступают жалобы на несоблюдение техники безопасности на производстве.