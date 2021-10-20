Осужденному в колонии Пермского края отрезало голову

В исправительной колонии № 10 в Пермском крае осужденный получил смертельную травму на производстве — ему отрезало голову. Об этом написала главный редактор в газеты «Территория Пермь» Оксана Асауленко на своей странице в Facebook.

«Погиб осужденный на промзоне в ИК-10. Человеку, оказывается, отрубило голову. Еще в [минувшую] пятницу он был в карантине, а его оттуда отправили на работу», — описала события Асауленко. Она добавила, что на руководство исправительного учреждения постоянно жалуются.

Представитель ГУ ФСИН по Пермскому краю подтвердил случившееся, но подробности уточнять не стали, равно как и точное время инцидента. Сказали только то, что по факту случившегося следствие уже проводит проверку.

Данная колония ИК-10 — это самое большая по площади колония на территории Пермского края. В ней находится большое число осужденных. Раньше в ней уже происходили инциденты, как писало издание URA.RU — трое заключенных вбили в себя гвозди после конфликта с сотрудниками. Тогда их действия расценили как шантаж администрации ИК-10.