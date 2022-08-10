Отрицать Россию невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, государства, которые пытаются это сделать, переходят грани разумного.

Представитель Кремля отметил, что нельзя также «отменить» русских деятелей культуры. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 1».

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Страны Запада пытаются проводить кампанию по «отмене России». Введение санкций против российских спортсменов является лишь продолжением этой кампании, отметили в посольстве РФ в США. Дипломаты призвали исключить спорт из политики и не использовать его в качестве инструмента давления.