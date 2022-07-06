Заявление Госдепа и 34 союзников с призывом ужесточить спортивные санкции является русофобским выпадом и частью кампании по «отмене» России. Гонения на атлетов начались задолго до событий на Украине, отметило Посольство России в США.

«Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, „сдержать“ нашу страну. При этом очевидно, что Украина — лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по „отмене“ России», — заявили в учреждении.

Заявление 35 стран, опубликованное Госдепом США, с призывом ужесточить спортивные санкции против России и Белоруссии в посольстве назвали очередным русофобским выпадом. Западные страны не оставили попыток ограничить участие отечественных спортсменов в соревнованиях, обвинив в нарушении международных обязательств и попрании прав человека. Эти действия коллективного Запада являются примером нечестной конкуренции в спорте.

Посольство России в США призвало исключить спорт из политики и не использовать как инструмент давления, так как это, в том числе, противоречит принципам олимпийского движения.