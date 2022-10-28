Власть 28 октября 2022, 17:31 Отправлять на передовую необходимо только хорошо подготовленных мобилизованных — Путин Путин: отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных РИА "Новости"

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Отправлять в зону боевых действий специальной военной операции (СВО) нужно только хорошо подготовленных мобилизованных россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства отметил, что стоит отправлять на передовую только тех призванных в ходе частичной мобилизации, кто действительно хорошо подготовлен к выполнению боевых задач.

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Президент подчеркнул, что исходя из опыта проведения спецоперации стоит скорректировать все нюансы в Вооруженных силах России. Он поручил Шойгу доложить о результатах работы по совершенствованию российской армии в декабре.

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Глава Минобороны на встрече с Путиным заявил, что в стране завершены все мероприятия по частичной мобилизации.

Шойгу добавил, что сейчас на полигонах остаются 218 тысяч мобилизованных, проходящих учения по боевому слаживанию. Всего в рамках мероприятий призвали свыше 1300 представителей органов исполнительной власти, более 27 тысяч предпринимателей. Добровольцами стали 13 тысяч россиян.