Отношения России и Турции продолжают развиваться, а товарооборот между двумя странами растет значительными темпами. Такое заявление сделал президент России на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита стран — гарантов Сирийского урегулирования в рамках астанинского формата в Тегеране.

Президент России отметил, что очень рад личной встрече с турецким коллегой, потому что вопросов накопилось достаточно много. Путин напомнил Эрдогану, что в последний раз они виделись год назад.

«Отношения развиваются, несмотря ни на что. Растет товарооборот, причем очень значительными темпами. Я очень рад, что на полях нашего Астанинского саммита у нас есть возможность провести двустороннюю встречу. Вопросов, конечно, очень много», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что кроме сирийского урегулирования, которому посвящен весь саммит, он хочет обсудить с президентом Турции вопрос по прекращению карабахской проблемы, а также вопрос дальнейшего сотрудничества двух стран.

«Много вопросов и по сирийскому урегулированию. Но и перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. Конечно, в поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы. Недавно встречался в рамках Каспийского саммита с президентом Азербайджана, Вам привет большой от него», — заявил Путин.

Эрдоган отметил, что тоже очень рад сегодняшней встрече и готов обсудить с президентом России все вопросы повестки дня.

«Результат, который мы получим после этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире», — подчеркнул глава Турции.

Саммит стран — гарантов Сирийского урегулирования пройдет вечером во вторник, 19 июля. В нем будут участвовать лидеры России, Ирана и Турции. По итогам встречи они примут совместное заявление и ответят на основные вопросы журналистов.