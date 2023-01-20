Власть 20 января 2023, 13:21 Отношения России и США оказались в низшей точке Представитель Кремля Песков: отношения России и США очень плохие, улучшений не предвидится РИА «Новости»

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Российские власти не питают надежд на скорое улучшение отношений с Соединенными Штатами. Они стали очень плохими с начала президентства Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Прошедшие два года [президентства Байдена], несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений. Двусторонние отношения сейчас находятся, наверное, в низшей точке исторически, к сожалению», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков предположил, что в ближайшее время отношения вряд ли улучшатся. США с начала спецоперации России на Украине регулярно вводят новые антироссийские санкции. Кроме того, Соединенные Штаты активно помогают киевскому режиму.

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Недавно состоялась встреча главы Службы внешней разведки (СВУ) Сергея Нарышкина и руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. Джо Байден просил о них Владимира Путина.