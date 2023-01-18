Мир 18 января 2023, 16:57 Байден попросил Путина о встрече Нарышкина и Бернса Лавров сообщил, что Нарышкин и Бернс встретились после просьбы Байдена к Путину White House

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин встретился с руководителем Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом по просьбе, которую президент США Джо Байден направил российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции.

«Попросил Байден Путина, чтобы Нарышкин встретился с Бернсом. Встреча состоялась», — подчеркнул глава МИД РФ.

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Лавров назвал состоявшуюся встречу серьезной и полезной. Тем не менее, по его словам, «никаких прорывов» диалог руководителя СВР с директором ЦРУ не принес.

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Путин уже отмечал, что переговоры российской и американской спецслужб инициировал именно Байден. Инициативу США Россия поддержала, хотя и не прогнозировала от переговоров каких-либо сверхъестественных результатов. Глава государства уточнял, что встреча завершилась договоренностью о продолжении сотрудничества.