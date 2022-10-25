Отношение США к данным о планах Украины создать «грязную бомбу» сочли непозволительным | 360°

Власть 25 октября 2022, 15:09 Отношение США к данным о планах Украины создать «грязную бомбу» сочли непозволительным Представитель Кремля Песков раскритиковал США за подход к данным о «грязной бомбе» РИА "Новости"

Читать 360tv в

Позиция Соединенных Штатов относительно планов киевского режима по применению «грязной бомбы» непозволительна из-за масштаба угрозы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Это подход, далекий от серьезности, подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих самых телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», — сказал он.

Реклама

Песков еще раз напомнил об опасности, которая кроется в реализации планов, «которые зафиксированы у украинцев».

Реклама

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с главой Минобороны Украины. Остин заявил, что Соединенные Штаты отвергают предупреждения российской стороны относительно киевского режима. Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 октября назвал заявление России о возможности применения Украиной «грязной бомбы» необоснованным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что у российской стороны есть информация об институтах на Украине, которые могут сделать «грязную бомбу». Этот вопрос Россия намеревалась поднять в Совбезе ООН.