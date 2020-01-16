Михаил Мишустин не является идеологическим человеком, и отношение к нему отстраненное, поэтому никто не проголосовал против его кандидатуры на должность премьер-министра. Такое мнение «360» выразил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Он технократ, он работал в налоговой службе. Он не идеологический и не политический человек. Поэтому они против него не голосуют. У большинства людей отношение отстраненное. Претензий нет каких-то серьезных», — отметил Макаркин.

По его словам, среди главных задач Мишустина будет реализация национальных проектов и президентского послания.

«Там огромные средства выделены и на то и на другое, надо, чтобы они целесообразно расходовались», — сказал Макаркин.

Кроме того, Мишустину нужно будет работать над обеспечением экономического роста.

16 января Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России. За него проголосовало большинство депутатов Госдумы, после чего его назначение утвердил президент Владимир Путин своим указом.

Мишустин объявил, что чтобы понять состав Кабинета министров, ему понадобится несколько дней. Правительство Дмитрия Медведева 15 января в полном составе ушло в отставку.