Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства

Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром России Михаила Мишустина.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — цитирует указ пресс-служба Кремля.

Указ президента вступил в силу со дня его подписания, то есть с 16 января 2020 года.

Мишустину 53 года. Он окончил Московский станкоинструментальный институт, является доктором экономических наук. Михаил Мишустин работал в налоговой службе с 1998 по 2004 год, потом возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2006 году стал руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. С 2010 года будущий премьер возглавлял Федеральную налоговую службу.

Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра 15 января, после отставки правительства Дмитрия Медведева. 16 января предложение президента поддержали депутаты Госдумы на голосовании.