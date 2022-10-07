Крупные города отменят праздники ради экономии денег для мобилизованных: где отменят гуляния, куда направят средства | 360°

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Viber «Отнесутся с пониманием». Крупные города рассмотрят отмену праздников ради помощи мобилизованным россиянам Эксперт Сафонов призвал власти не отменять детские праздники ради экономии денег для СВО РИА «Новости»

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Власти Санкт-Петербурга решили отменить новогодние и рождественские праздники в городе. Сэкономленные средства направят на приобретение экипировки для мобилизованных россиян, задействованных в зоне СВО. Не будет торжества и в Нижнем Новгороде. Аналогичный вопрос рассмотрят и в правительстве Москвы. В сложившейся ситуации люди отнесутся с пониманием к таким мерам, рассказал «360» проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он призвал руководство городов не отменять детские мероприятия.

Горожан оставят без праздников

В пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел совещание с членами городского правительства. Власти решили отменить запланированные новогодние гуляния. Сэкономленные деньги направят на покупку дополнительного снаряжения и экипировки для добровольцев и мобилизованных, которые отправятся в зону проведения спецоперации.

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«Не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня „Рождественская звезда“, а также благотворительный прием в Таврическом дворце», — рассказали в пресс-службе администрации города. Там добавили, что в календаре оставят «детские елки» и праздники для семей с детьми.

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РИА «Новости»

Аналогичное решение приняли нижегородские власти. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале заявил, что сэкономленные деньги направят, в том числе, на поддержку семей мобилизованных.

«Сейчас такого [массовых гуляний] в планах нет. Это не отменяет того, что будут елки для детей, какие-то праздничные мероприятия в школах, в детских садах, мы все это сохраним», — подчеркнул градоначальник. Он добавил, что массовых гуляний, фейерверков и концертов не будет.

«У нас есть другие задачи», — резюмировал мэр Нижнего Новгорода.

РИА «Новости»

Бюджет сохранит миллиарды рублей

На проведение новогодних и рождественских праздников крупные города тратят огромные средства, рассказал «360» проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах-миллионниках.

«Это в районе не меньше миллиарда рублей, потому что в праздничные расходы включены не только оборудование и елка на общественных пространствах, но и оплата различного рода шоу, праздничного освещения, фейерверков, закупка праздничных подарков. По совокупности было много расходов», — отметил эксперт. Он уточнил, что больше всех на праздничные гуляния тратят в Москве.

РИА «Новости»

Лишать праздника детей нельзя

По словам Сафонова, отменить развлекательные мероприятия несложно. Он подчеркнул, что это вполне осуществимое решение.

«Важно сохранить определенные традиции, которые возникли в предыдущий период времени в отношении детей. Праздничные мероприятия для детей, особенно детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, необходимо сохранить», — заявил собеседник «360».

Сафонов напомнил, что сейчас экономика испытывает сильное давление. Как результат — инфляция, рост цен на потребительские товары. Но если у города есть возможность провести праздник для детей — это нужно сделать.

«Желательно, чтобы мы одновременно думали о вот такой важной проблеме — снижение уровня тревожности общества. Потому что на этом фоне развиваются негативные явления, растет уровень заболеваний различного характера. И во-вторых, еще, к сожалению, на этом фоне растет преступность», — отметил специалист.

Собеседник «360» добавил, что сейчас есть более важные вещи, чем праздники, поэтому люди примут решение властей.

«Наверное, в нынешних условиях [люди] отнесутся с пониманием. <…> Проще согласиться с отменой каких-то праздничных мероприятий, чем с отменой, к примеру, более важных социальных программ, в том числе — той же самой поддержки малообеспеченных граждан», — подытожил проректор Финансового университета при правительстве России.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Призванным на службу помогают власти, родные и просто неравнодушные граждане. Жители Богородского округа собрали для бойцов гуманитарную помощь — теплые вещи, спальные мешки, воду, предметы личной гигиены и многое другое.

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