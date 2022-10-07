Жители Богородского округа собрали гуманитарную помощь для мобилизованных | 360°

Все новости

Спецоперация

07 октября 2022, 14:43

Попытки ВСУ наступать на Купянском направлении провалились

Важное

07 октября 2022, 14:42

ВКС России уничтожили цеха по ремонту артиллерии ВСУ в Хмельницкой области

Реклама

Подмосковье

07 октября 2022, 14:39

Три жительницы Химок вошли в книгу о выдающихся женщинах Подмосковья

Важное

07 октября 2022, 14:39

Российские военные пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Деньги

07 октября 2022, 14:39

Банк Raiffeisen оценил вероятность запрета российских карт UnionPay

Подмосковье

07 октября 2022, 14:31

Новый путепровод в Красногорске улучшит доступность Волоколамского шоссе

Знаменитости

07 октября 2022, 14:31

Рэпер Паша Техник впал в кому после бурной вечеринки

Мир

07 октября 2022, 14:25

Двуликий Янус европейской политики. Макрон может поставить Киеву новую партию гаубиц Caesar

Эксклюзив

07 октября 2022, 14:21

«Ждем подтверждения». Супруга жителя Пензы прокомментировала информацию об отмене дела за уклонение от мобилизации

Подмосковье

07 октября 2022, 13:46

Жители Богородского округа собрали гуманитарную помощь для мобилизованных

Читать 360tv в

Перед посадкой в автобус всем мобилизованным выдаются пакеты с самым необходимым. В комплекте еда, вода, предметы личной гигиены, теплые вещи, спальный мешок, фонарик и не только. Все это собрали для парней жители Богородского округа.

Реклама

«Люди готовы помогать семьям мобилизованных кто чем может. Одна жительница сказала, что может забирать ребенка из садика, другая принесла теплые носки ребятам», — говорит представитель администрации Богородского округа Наталья Горюткина.

Для приема гуманитарной помощи в Ногинске открыли пункт сбора. Он находится по адресу: улица Володарского, дом 22, второй подъезд. Кто-то приносит сюда продукты и домашнюю консервацию, другие — спальные мешки, теплое белье и хозтовары. Помочь землякам может каждый желающий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 6 октября посетил пункт сбора мобилизованных в Тверской области. Там он встретился с ребятами из Подмосковья. Глава региона привез им обмундирование и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку.

Волонтеры

Богородский

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама