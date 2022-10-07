Жители Богородского округа собрали гуманитарную помощь для мобилизованных | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 13:46 Поделиться Telegram

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Viber Жители Богородского округа собрали гуманитарную помощь для мобилизованных

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Перед посадкой в автобус всем мобилизованным выдаются пакеты с самым необходимым. В комплекте еда, вода, предметы личной гигиены, теплые вещи, спальный мешок, фонарик и не только. Все это собрали для парней жители Богородского округа.

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«Люди готовы помогать семьям мобилизованных кто чем может. Одна жительница сказала, что может забирать ребенка из садика, другая принесла теплые носки ребятам», — говорит представитель администрации Богородского округа Наталья Горюткина.

Для приема гуманитарной помощи в Ногинске открыли пункт сбора. Он находится по адресу: улица Володарского, дом 22, второй подъезд. Кто-то приносит сюда продукты и домашнюю консервацию, другие — спальные мешки, теплое белье и хозтовары. Помочь землякам может каждый желающий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 6 октября посетил пункт сбора мобилизованных в Тверской области. Там он встретился с ребятами из Подмосковья. Глава региона привез им обмундирование и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку.

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