Россия расторгла с США меморандум по «открытой суше»

В России прекратил действие меморандум по «открытой суше», подписанный с США в 1992 году. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива исходила от МИД РФ и была согласована с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

«Принять предложение МИД России <…> о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении „открытой суши“», — отмечено в распоряжении.

Американскую сторону о принятом решении уведомит российское внешнеполитическое ведомство.

Меморандум подписали 17 июня 1992 года в Вашингтоне.

Прекращение действие меморандума стало ответом на санкции США. Документ предполагал, что определенные категории дипломатов — в ранге советника и ниже — должны были уведомлять власти страны пребывания о своем выезде за 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где расположено генконсульство.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что требования договора американцы «полностью игнорировали». Россия намерена решать вопросы с поездками дипломатов за пределы городов базирования в индивидуальном порядке.