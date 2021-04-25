МИД включил США в список недружественных государств

Москва уже формирует список недружественных России государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в нем фигурируют США. В дипведомстве подчеркнули, что это не агрессивные действия, а ответные меры, сообщило РИА «Новости».

Российский президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия зарубежных стран. Согласно документу, иностранным посольствам и консульствам предписано ограничить или запретить найм россиян. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет о работе непосредственно в диппредставительствах. Страны из числа «недружественных» не смогут нанимать россиян на работу в своих дипмиссиях.

Список недружественных стран для исполнения указа Путина сейчас формируется. Захарова сообщила, что в нем фигурируют Соединенные Штаты. В МИД РФ обратили внимание, что это не агрессивные действия Москвы, а ответные меры на враждебные шаги других государств.

Правительство также должно будет установить число россиян, с которыми могут быть заключены трудовые договора.