Министр курортов и туризма Крыма Волченко возмутился видом трехзвездочных отелей региона

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко поразился местному отелю, которому присвоили три звезды. На своей странице в Facebook он разместил фотографии гостиницы.

Волченко заметил, что решился публиковать не самые страшные снимки. Прятать голову в песок, по его словам, власти больше не намерены.

«Факты есть, и стыдно, но больше разбирает злость, как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты три звезды?! Сколько стоит так ослепнуть?» — задался вопросом глава профильного ведомства.

Фотографии крымского отеля / Источник: аккаунт Вадима Волченко в Facebook

Волченко заметил, что вина владельцев отелей тоже есть, поскольку в доступной гостинице «тоже должно быть чисто и уютно».

«Мошенникам-классификаторам предстоит административная ответственность, а затем и оценка правоохранителей, но самое неприятное — это отрицательные эмоции наших гостей и имиджевые потери всего региона», — заключил глава ведомства.