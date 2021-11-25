Отели Красной Поляны на 50% подняли цены на Новый год

Горнолыжные курорты подняли цены на новогодние праздники. Больше всего подорожали отели Красной Поляны, где размещение обойдется дороже на 50% по сравнению с 2019 годом.

Наибольшим спросом на новогодние праздники пользуются горнолыжные курорты Красной Поляны, Домбая и Архыза. В этом году зимний отдых там обойдется россиянам значительно дороже.

«Из-за того, что европейские горнолыжные курорты, в первую очередь Альпы, закрыты для россиян, все наши отели подняли цены. Причем речь идет о росте на 50% по сравнению с 2019 годом», — сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

За сутки в двухзвездочном отеле на Красной Поляне в этом году придется отдать восемь тысяч рублей. При этом отдых в пятизвездочной гостинице обойдется в 40 тысяч рублей в сутки. По словам Мкртчяна, несмотря на такие цены, туристы все равно бронируют номера на фоне отсутствия альтернатив.

На спросе сказывается и нежелание горнолыжников пропускать очередной сезон. Как подчеркнула исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, эта категория путешественников бронирует путевки на новогодние праздники еще в сентябре.