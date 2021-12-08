Путин заявил, что США придется отказаться от санкций против России

Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на санкциях против России, и не могут выбраться из этого витка, но выйти придется. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

«Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки», — заметил Путин.

Ничего хорошего, по мнению главы государства, в этом нет.

«… И что любопытно — не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется в силу своеобразного развития ситуации в мире», — добавил президент России.

Также Путин назвал чушью, то что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности США. По мнению главы государства, это попытка сдержать развитие России.

«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МИФИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — привело РИА «Новости» слова президента.

В середине 90-х годов, как пояснил Путин, Россия была всем хороша и всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». «Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю», — добавил глава государства.

Путин отметил, что как только Россия стала выбираться из трудностей, в ее лице начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной, в науке, в производстве, в энергетике, ситуация изменилась.

Россия, по словам Путина, решила почти все задачи по импортозамещению. Инновации он назвал одним из важнейших направлений импортозамещения, которым раньше Россия почти не занималась. Именно на этом фоне, как уточнил глава государства, важно быть конкурентоспособными.