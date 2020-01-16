Кудрин предложил определить основания снятия премьера с должности

По действующему в России законодательству, Госдума должна дать президенту согласие на назначение премьер-министра. Кандидатуру на этот пост глава государства назначает самостоятельно. В послании Федеральному собранию Владимир Путин выказал готовность поручить Думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на должность премьер-министра. У президента должно быть право снимать с должности председателя правительства, а также его замов и федеральных министров. Сделать это можно, если будет выявлено ненадлежащее исполнение ими обязанностей или произойдет утрата доверия.

«Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (премьер) может быть снят президентом», — произнес Алексей Кудрин.

Относительно «серой зоны» он отметил, что в настоящее время премьер обязан исполнять любое поручение президента, но это не во всех случаях может соответствовать проводимой правительством политике. По мнению председателя Счетной палаты, важно определить, кто будет нести ответственность за «конечный результат этой политики».