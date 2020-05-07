Оштрафованы родители, посадившие в Приморье за руль младенца

Пресс-служба МВД Приморского края сообщила, что за нарушение правил безопасности при управлении транспортом на четыре тысячи рублей оштрафованы родители 1,5-годовалой девочки, посадившие ее за руль.

Видео, на котором зафиксирован инцидент, было сделано в Пожарском районе Приморья. Мать девочки сняла дочку, которая сидела на коленях отца и якобы управляла машиной. Видеозапись появилась в Instagram.

«Сотрудникам Госавтоинспекции Пожарского района удалось установить личности и привлечь к административной ответственности родителей, которые дали порулить автомобилем своему несовершеннолетнему ребенку», — сказано в сообщении.

Ведомство оштрафовало 25-летнего отца за нарушение правил перевозки детей, и 22-летнюю мать — за то, что отвлекала водителя во время движения.

Источник: пресс-служба ОМВД России по Пожарскому району

В марте Следственный комитет начал расследование в отношении московского таксиста, посадившего за руль несовершеннолетнего сына.