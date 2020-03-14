Таксист посадил ребенка за руль на ТТК в Москве. СК начал проверку
Главное управление Следственного комитета по Москве организовало проверку случая с водителем такси, посадившим за руль малолетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых машина с надписью «Ситимобил» едет по Третьему транспортному кольцу столицы. За рулем находится мальчик трех-четырех лет, которого взрослый учит вождению. Видео снял водитель, проезжавший рядом.
«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК. По результатам следственных действий там решат, нужно ли заводить дело.
Ранее собственную проверку организовал агрегатор такси «Ситимобил». На время разбирательства компания отключила машину, в которой ребенок находился за рулем, от своего сервиса.