Таксист посадил ребенка за руль на ТТК в Москве. СК начал проверку

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых машина с надписью «Ситимобил» едет по Третьему транспортному кольцу столицы. За рулем находится мальчик трех-четырех лет, которого взрослый учит вождению. Видео снял водитель, проезжавший рядом.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК. По результатам следственных действий там решат, нужно ли заводить дело.

Ранее собственную проверку организовал агрегатор такси «Ситимобил». На время разбирательства компания отключила машину, в которой ребенок находился за рулем, от своего сервиса.