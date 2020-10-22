Владимир Путин выступил по видеосвязи на Валдайском форуме. Среди тем, затронутых президентом, были отношения с остальным миром. Политолог и публицист Наталия Елисеева считает, что в его словах прозвучала угроза. Вот как она это объяснила «360».

«Мы видим так или иначе изменения в подаче. Если раньше высказывания были конкретно резкие, некоторые даже удивляли, то здесь его тон не менялся, но складывалось ощущение, что он угрожал», — заявила Елисеева.

В пример политолог привела реплику Путина о мировом порядке и тех, кто хочет ослабления России.

«Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил глава государства.

«Все жесткие фразы были выверены, — считает Елисеева. — Они были сказаны специально».

С одной страны, от Путина их ждут — потом эти заявления расходятся на цитаты. С другой, несмотря на пандемию, определенное противостояние России с США и другими странами сохранилось. «И мы его видим в тех же переговорах по СНВ-3, когда американская сторона меняет свои показания в течение одного дня», — пояснила собеседница «360».

Также она обратила внимание на высказывание о Германии и Китае, о том, что они стремятся занять лидирующие позиции в мире.

«Уже не существует СССР, но есть Россия, — говорил Путин. — По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия».

Также президент затронул тему отношений с Турцией, выборы в Молдавии и ситуацию Белоруссии.

«Путин в своем выступлении в принципе затронул абсолютно все. Это было адресовано всем странам, с которыми мы взаимодействуем», — уверена Елисеева.