Путин сам поручил Генпрокуратуре выпустить Навального на лечение в Германию

Президент России Владимир Путин выступает на дискуссионном клубе на «Валдае». Одной из тем его речи стала ситуация с «отравлением» Навального. По словам главы государства, он сам дал поручение Генпрокуратуре, чтобы блогера выпустили на лечение за границу.

По его словам, у Алексея Навального были ограничения на выезд за границу, поэтому Путину пришлось лично вмешаться, чтобы его выпустили на лечение в Германии. Путин подчеркнул, что если Навального кто-то хотел отравить, его бы оставили в России и не отправили в другую страну.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу для лечения, имея в виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом», — заявил президент.

Россия хотела бы расследовать случившееся сама, но западные страны не предоставляют ей никаких материалов, подчеркнул Владимир Путин. Также он обратил внимание на несостыковки в отчете ОЗХО.

«Сказали, что нашли следы „Новичка“, передали данные в ОЗХО, а потом нам сказали, что это не „Новичок“, так „Новичок“ или не „Новичок“?» — сказал Путин.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего пилот экстренно посадил самолет в Омске. Местные врачи сразу же отправили блогера в реанимацию. Позже его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите».