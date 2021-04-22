Организаторов и персонал ПМЭФ-2021 начали прививать от коронавируса

Санкт-Петербург выделил 31 прививочный пункт для вакцинации от коронавируса организаторов и персонала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в администрации города.

«В городе определены 17 пунктов в поликлиниках и 14 мобильных пунктов для проведения централизованной вакцинации от коронавируса более двух тысяч сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ», — сказано в пресс-релизе.

При необходимости откроют еще 10 прививочных пунктов. Примерно 200 организаций займутся вакцинацией своих сотрудников самостоятельно.

Первым компонентом вакцины уже привились 230 человек.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, вакцинация представителей туристической отрасли, организаторов питания, культурных учреждений позволит сформировать массовый иммунитет среди участников форума, передали «Невские новости».

Международный экономический форум пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. В этом году запланировано более ста дискуссий, посвященных ведению бизнеса в период пандемии, трансформации мировой торговли, восстановлении рынков и многим другим вопросам.