Более ста дискуссий состоится на ПМЭФ-2021

Опубликована концепция деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне 2021 года. Главный слоган форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 запланировали более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям. Это вопросы глобальной и отечественной экономики, социальная и технологическая повестка.

Деловые сессии будут транслировать на интернет-ресурсах форума. Так доступ к дискуссиям получат участники, которые не смогут приехать в Петербург из-за ковидных ограничений.

Главным направлением деловой программы станет трек «Объединяя усилия ради развития». Здесь состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству.

Речь пойдет о евразийской интеграции, эффективности бизнеса в период пандемии, трансформации мировой торговли, о мировом рынке электроэнергии, национальных системах здравоохранения, восстановлении рынка продовольствия.

По словам первого вице-премьера, главы оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ-2021 Андрея Белоусова, прошлый год подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач.

«Экономика новой реальности — это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития», — сказал он.

Белоусов отметил, что ПМЭФ станет одним из первых международных деловых мероприятий в очном формате. Это будет площадка для диалога и реализации новых партнерских проектов.

Второй тематический блок деловой программы посвящен национальным целям развития. Участники обсудят переход от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, инвестиционный климат в российских регионах, формирование в стране научно-технического пространства, экономику замкнутого цикла, развитие финансового рынка, работу системообразующих отраслей.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что экономика новой реальности охватывает все ключевые темы развития общества и государства.

«Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, диктуют нам новые правила игры. Впереди долгий период восстановления после кризиса, и от наших действий, от эффективности планирования и управления, зависит, как быстро мы сможем преодолеть негативные последствия пандемии и перейти к устойчивому росту экономики», — сообщил он.

В рамках трека «Технологии, расширяющие горизонты» пройдут дискуссии о международной кооперации в науке, информационной безопасности и цифровом суверенитете, о внедрении «цифры» в здравоохранении, о техноэтике.

Участники тематического блока «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» расскажут о культурных кодах новой реальности. Они обсудят сотрудничество в международных образовательных проектах и модели занятости в постковидном мире. В этом блоке также запланированы сессии, посвященные развитию спорта, образования, творческих индустрий.