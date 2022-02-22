Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР

Опубликованы приказы президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Документы размещены на портале правовой информации.

«Учитывая волеизъявление народа Донецкой народной республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую народную республику в качестве суверенного и независимого государства», — говорится в документе.

То же самое написано в отношении Луганской народной республики.

Документы о признании независимости президент подписал вечером 21 февраля. Ранее в тот же день с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик к Путину обратились лидеры этих территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее в республиках объявили всеобщую мобилизацию, а детей, женщин и пожилых людей эвакуировали на территорию РФ. Это произошло в связи с обострением конфликта с Украиной. Обстрелы территорий Донбасса со стороны ВСУ начались 17 февраля.