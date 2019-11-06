«Оправдание истериками и клеветой». Спикер Мособлдумы назвал неуместным выступление Рашкина в парламенте

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал выступление депутата от КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме. По его словам, эмоциональные и неуместные слова не должны звучать в стенах парламента.

«Подобные заявления — эмоциональные, субъективные — категорически неуместны и не должны звучать в стенах парламента. Демонстрация своего сугубо личного негативного отношения к кому бы то ни было на такой площадке, переход на личности — это в высшей степени непрофессионально и неэтично. Публичный человек, политик не должен позволять себе такое поведение. Неприятно наблюдать, как проиграв все суды, коммунисты пытаются истериками и клеветой оправдаться», — заметил Брынцалов.

Он также выразил уверенность, что комиссия Госдумы по этике оперативно разберется и сделает соответствующие выводы. Туда поручила обратиться спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала комиссию дать «адекватную оценку» высказываниям Рашкина.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в Госдуме попытался заступиться за своего товарища по партии Павла Грудинина. Экс-кандидат в президенты от КПРФ и предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств, связанных с «Совхозом имени Ленина». Суд обязал Грудинина выплатить акционерам совхоза, пострадавшим от его хозяйственной деятельности, более миллиарда рублей.