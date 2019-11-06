«Мы все возмущены». Матвиенко поручила дать оценку недопустимым высказываниям Рашкина в Госдуме

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам для оценки обвинительных высказываний депутата от КПРФ Валерия Рашкина. По мнению главы Совфеда, наносить оскорбления без доказательств недопустимо.

«Без доказательств, без оснований наносить оскорбления кому бы то ни было недопустимо. Комиссия Госдумы по этике должна дать объективную и адекватную оценку этому. Мы все возмущены этой ситуацией», — сказала Матвиенко, ее цитирует РИА «Новости».

Она поручила обратиться в Госдуму председателю комитета Совфеда по регламенту Вячеславу Тимченко с тем, чтобы в нижней палате дали «адекватную оценку» высказываниям.

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«Чтобы впредь никому ничего подобного не пришлось делать. Мы возмущены ситуацией, так не могут поступать политики, так не должны поступать политики», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в Госдуме попытался заступиться за своего товарища по партии Павла Грудинина. Экс-кандидат в президенты от КПРФ и предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств, связанных с «Совхозом имени Ленина». Суд обязал Грудинина выплатить акционерам совхоза, пострадавшим от его хозяйственной деятельности, более миллиарда рублей.