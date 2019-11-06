«Мы все возмущены». Матвиенко поручила дать оценку недопустимым высказываниям Рашкина в Госдуме
«Без доказательств, без оснований наносить оскорбления кому бы то ни было недопустимо. Комиссия Госдумы по этике должна дать объективную и адекватную оценку этому. Мы все возмущены этой ситуацией», — сказала Матвиенко, ее цитирует РИА «Новости».
Она поручила обратиться в Госдуму председателю комитета Совфеда по регламенту Вячеславу Тимченко с тем, чтобы в нижней палате дали «адекватную оценку» высказываниям.
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«Чтобы впредь никому ничего подобного не пришлось делать. Мы возмущены ситуацией, так не могут поступать политики, так не должны поступать политики», — подчеркнула Матвиенко.
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в Госдуме попытался заступиться за своего товарища по партии Павла Грудинина. Экс-кандидат в президенты от КПРФ и предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств, связанных с «Совхозом имени Ленина». Суд обязал Грудинина выплатить акционерам совхоза, пострадавшим от его хозяйственной деятельности, более миллиарда рублей.