«Ъ»: предложено приватизировать оператора карт «Мир»

В Банке России, которому полностью принадлежит «Национальная система платежных карт» (НПСК, оператор карт «Мир»), пока не собираются менять ее акционерную структуру. Однако власти России внезапно активно заинтересовались приватизацией НСПК. Она была создана в 2014 году для защиты карточных расчетов россиян от санкций.

Об этом газете «Коммерсант» сообщили источники в Минфине и на финансовом рынке. Собеседники издания считают, что настал удобный момент для приватизации оператора. По их мнению, компания может успешно публично разместить акции. Правда, конкретики пока мало, но есть принципиальное понимания того, что нужно сделать.

Источники газеты сообщили, что ведется разработка концепции, а тема приватизации оператора поднималась на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Об этом заговорил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров.

Центробанку принадлежат 100% акций НСПК. По закону, доля регулятора не может снижаться ниже 50%. В Банке России заявили, что в ближайшие три-пять лет изменения в акционерной структуре не будет.

«Есть две основные идеи — передать 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», — разъяснил один из источников издания.

По объему платежей «Мир» занимает 24% российского рынка. Сейчас все внутрироссийские платежи систем Visa и MasterCard проходят через НСПК, который является оператором «Системы быстрых платежей» (СБП). Выручка за 2020 год выросла на 37,5%, до 22,23 миллиардов рублей. Чистая прибыль достигла 8,23 миллиардов рублей. С 2019 года она выросла почти в 1,5 раза.

Жители Подмосковья, которые оплачивают счета онлайн картой «Мир» смогут вернуть 1% от суммы коммунальных платежей. Для этого нужно быть пользователем МосОблЕИРЦ и зарегистрировать карту на странице акции.