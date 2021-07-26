Жителям Подмосковья рассказали, как вернуть кешбэк за коммуналку на карту «Мир»

Жители Подмосковья смогут вернуть 1% от суммы коммунальных платежей. Такая возможность стала доступна для пользователей МосОблЕИРЦ, которые оплачивают счета онлайн картой «Мир».

Чтобы получить кешбэк, нужно стать обладателем карты платежной системы «Мир». Банковскую карту необходимо зарегистрировать на странице акции. Для этого нужно кликнуть по иконке «Активировать» и заполнить появившуюся форму. Также можно воспользоваться личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ.

После регистрации нужно оплатить коммунальные услуги через личный кабинет или мобильное приложение. Программа «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступна для скачивания на Android и iOS. При этом стоит помнить, что зарегистрировать карту в программе лояльности нужно до совершения платежа.

Деньги вернутся на карту в течение пяти-семи рабочих дней. Акция продлится до 31 декабря 2021 года.

Ранее министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский сообщил, что по акции с кешбэком подмосковные жители смогли вернуть почти 800 тысяч рублей за оплату коммунальных услуг.