ООН снимет ограничения на вывоз российского зерна в скором времени | 360°

Власть 07 ноября 2022, 08:38 ООН снимет ограничения на вывоз российского зерна в скором времени Представитель России Полянский: ООН скоро снимет ограничения на вывоз российского зерна РИА "Новости"

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Организация Объединенных Наций пообещала, что в ближайшем будущем сможет добиться снятия запрета на вывоз российского продовольствия согласно Черноморской зерновой инициативе. Такое заявление в комментарии газете «Известия» сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения [о продлении сделки] мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», — сказал Полянский.

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По его словам, у организации есть время до 18 ноября выполнить взятые на себя обязательства.

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил 3 ноября, что российская часть сделки по вывозу российского зерна, удобрений и продовольствия реализуется очень плохо. Российская сторона обратит на это внимании при продлении соглашения, добавил он. Ограничительные меры США, ЕС и Великобритании не вводят прямого запрета на экспорт продовольствия и удобрений, однако они осложняют финансовые сделки в аграрной сфере, поскольку основной оператор России Россельхозбанк оказался под санкциями. Как написали СМИ, российская сторона просит их отменить.

Речь идет о зерновой сделке, которую заключили 2 июля, ее срок истекает 18 ноября. Первый документ касается вывоза украинского зерна, второй — российского экспорта удобрений и продовольствия.