Общество 05 ноября 2022, 07:43 Россия попросила отменить санкции против одного банка ради экспорта зерна — СМИ Reuters: Россия попросила снять санкции с Россельхозбанка ради экспорта зерна Unsplash

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Россия попросила страны Запада ослабить санкционные ограничения в отношении Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт зерна из страны. Об этом агентству Reuters сообщили сразу четыре анонимных источника.

По данным СМИ, российская сторона озвучила соответствующую просьбу во время переговоров о продлении соглашения по поставкам продовольствия с Украины.

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«Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции», — написало агентство.

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Уточняется, что это позволит банку проводить платежи за российское зерно и другие продукты. До сих пор крежитная организация не играла значительной роли в международной торговле зерном, поскольку «до последних санкций» на таких платежах специализировались международные банки и дочерние структуры других банков России в Швейцарии.

Источники не сообщили, получило ли отклик российское предложение.

Российская Федерация возобновила участие в зерновой сделке после того, как Украина дала гарантии больше не пытаться использовать в военных целях зерновой коридор в Черном море.