Михаил Мишустин, предложенный Владимиром Путиным в качестве нового премьера, произвел на экс-советника президента по интернету Германа Клименко впечатление крайне вовлеченного в работу менеджера.

Как сообщил «360» Клименко, он общался с Мишустиным когда в должности советника президента обсуждал в главой ФНС налог на Google, онлайн-кассы и переход к электронной коммерции.

У меня сложилось общее впечатление, что у него прекрасная команда, он сам очень сильно вовлечен, и мне тогда искренне было жалко, что министром связи является не он. Мне кажется, что, если мы хотим поднимать цифровую экономику, он один из самых удачных кандидатов Герман Клименко деятель российской IT-индустрии.

Однако Клименко наметил одну проблему. По его мнению, одно дело, когда внутри ведомства все следуют правилам игры, другое — когда взаимодействуют несколько ведомств. Но, по мнению эксперта, Мишустин готов к такой постановке вопроса лучше всех.

«Опыт внедрения и госуслуг (там налогов большая часть) и онлайн-кассы (это же огромное решение по всей стране) — в этом плане его опыт и экспертиза [пригодились]. Надо отдать ему должное, он смог сделать очень фундаментальные вещи. А вот как ему придется с другими министрами… Одно дело, когда налоговик все внутри решает у себя, а история межведомственных отношений — это история, где все всегда тонут. Если у него будет поддержка президента, тогда все будет хорошо», — выразил уверенность Герман Клименко.

Политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов ранее высоко оценил готовность Мишустина к должности премьер-министра. По его словам, глава ФНС как нельзя лучше готов к сложной работе в условиях переходного периода нового правительства.