«Он смог сделать фундаментальные вещи». Клименко — о кандидатуре Мишустина
Как сообщил «360» Клименко, он общался с Мишустиным когда в должности советника президента обсуждал в главой ФНС налог на Google, онлайн-кассы и переход к электронной коммерции.
У меня сложилось общее впечатление, что у него прекрасная команда, он сам очень сильно вовлечен, и мне тогда искренне было жалко, что министром связи является не он. Мне кажется, что, если мы хотим поднимать цифровую экономику, он один из самых удачных кандидатовГерман Клименкодеятель российской IT-индустрии.
Однако Клименко наметил одну проблему. По его мнению, одно дело, когда внутри ведомства все следуют правилам игры, другое — когда взаимодействуют несколько ведомств. Но, по мнению эксперта, Мишустин готов к такой постановке вопроса лучше всех.
«Опыт внедрения и госуслуг (там налогов большая часть) и онлайн-кассы (это же огромное решение по всей стране) — в этом плане его опыт и экспертиза [пригодились]. Надо отдать ему должное, он смог сделать очень фундаментальные вещи. А вот как ему придется с другими министрами… Одно дело, когда налоговик все внутри решает у себя, а история межведомственных отношений — это история, где все всегда тонут. Если у него будет поддержка президента, тогда все будет хорошо», — выразил уверенность Герман Клименко.
Политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов ранее высоко оценил готовность Мишустина к должности премьер-министра. По его словам, глава ФНС как нельзя лучше готов к сложной работе в условиях переходного периода нового правительства.