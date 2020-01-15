Работе правительства предрекли «полный разворот»

Возможное назначение на пост премьер-министра страны Михаила Мишустина — вполне понятный шаг. Об этом «360» заявил политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В разговоре с «360» он подчеркнул, что на своей предыдущей должности главы ФНС он зарекомендовал себя с лучшей стороны. По мнению политолога, речь идет о назначении ответственного и эффективного управленца в достаточно непростой для правительства период.

Новый кабмин будет функционировать, в некотором смысле, в чрезвычайных условиях. С одной стороны, необходимость реализации масштабной социальной программы, которую предложил президент. Фактически, речь идет о совершенно новых акцентах в работе правительства и полном развороте в социально-экономической сфере в сторону большей социальной ориентации деятельности исполнительной власти. И, естественно, речь идет о тех конституционных изменениях, которые были предложены и которые поменяют конфигурацию всех органов власти, и, в том числе, место правительства в этой системе Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ

Владимир Шаповалов подчеркнул, что новое правительство будет носить переходный характер, и это очень ответственная функция для нового премьера и нового состава кабмина. Он пожелал Мишустину успехов в этой деятельности и выразил надежду, что он вполне справится с этой работой.

Назначит главу ФНС РФ Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны предложил президент России Владимир Путин. Он уже внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы.