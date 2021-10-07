Около 40 стратегий развития утвердили в правительстве
Премьер Мишустин рассказал об утверждении перечня стратегических инициатив развития
Правительство разработало и утвердило 42 стратегических инициативы социально-экономического развития страны. Реализовывать проект планируют в два этапа до 2024-го и до 2030-го года. Об этом сообщил ТАСС.
«Подписано распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития», — заявил председатель правительства Михаила Мишустина.
При этом инициативы направлены на шесть различных направлений, передал RT.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в течение года преподавал школьникам информатику. Он хотел задержаться в школе всего на несколько месяцев, но ученики просили их не бросать и доучить до конца года.