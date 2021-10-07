Около 40 стратегий развития утвердили в правительстве

Правительство разработало и утвердило 42 стратегических инициативы социально-экономического развития страны. Реализовывать проект планируют в два этапа до 2024-го и до 2030-го года. Об этом сообщил ТАСС.

«Подписано распоряжение об утверждении перечня стратегических инициатив социально-экономического развития», — заявил председатель правительства Михаила Мишустина. При этом инициативы направлены на шесть различных направлений, передал RT. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в течение года преподавал школьникам информатику. Он хотел задержаться в школе всего на несколько месяцев, но ученики просили их не бросать и доучить до конца года.