«Просили их не бросать». Мишустин рассказал, как год учил школьников информатике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в течение года преподавал школьникам информатику. Он хотел задержаться в школе всего на несколько месяцев, но ученики просили их не бросать и доучить до конца года.

Об этом Мишустин рассказал во время церемонии вручения правительственных премий в области образования в День учителя. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Вы знаете, что тоже имел педагогический опыт. И в институте имел, но имел его и в школе, о чем никогда не рассказывал. Я преподавал информатику в течение года в одной из небольших школ. Меня очень попросили, поскольку там не было учителя. Я ездил достаточно далеко на электричке для того, чтобы помочь», — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что планировал преподавать в школе месяц-два, но не смог бросить детей, которые просили его не уходить до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и вручил им награды. Он отметил, что в регионе система образования занимает особенное место, являясь преимуществом Подмосковья. Но ничего из этого не удалось бы достичь без учителей, которые работают в школах и постоянно изменяются, чтобы лучше преподавать.