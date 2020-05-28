В день проведения парада Победы доступ на Красную площадь будет ограничен. Торжественное мероприятие состоится 24 июня.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Красная площадь имеет свои ограничения. И всегда в день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — заявил он.

Собянин добавил, что московские власти готовятся к проведению парада совместно с Министерством обороны. Он также выразил надежду на то, что к 24 июня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве улучшится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что день проведения парада Победы могут сделать выходным. По его мнению, власти с большой вероятностью примут такое решение.