Оформление недвижимости а России могут упростить

Депутаты Госдумы предложили упростить и уточнить порядок электронного оформления недвижимости и внесли несколько поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости». Соответствующий документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Об этом сказано в сообщении Федеральной кадастровой палаты. Авторы поправок предложили упростить порядок подачи электронных заявлений о госрегистрации права и кадастровом учете объекта недвижимости, не связанных с переходом и ограничением прав. Такие заявления можно будет подать без использования электронной подписи. Идентификацию россияне будут проходить через портал Госуслуг.

«Эта мера сократит временные затраты граждан на подачу заявления в орган регистрации прав, так как не нужно будет тратить время и средства на оформление электронной подписи», — сказано в сообщении.

После авторизации граждане смогут отправить электронные заявления о кадастровом учете в связи с изменениями основных сведений об объекте. Недвижимости, садовом доме или земельном участке. Появится также возможность оформить заявку на внесение в Единый госреестр сведений о ранее учтенной недвижимости.

Сейчас все эти процедуры можно провести при наличии заверенных электронной подписью документов.

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