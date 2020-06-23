Дачники смогут оформить дом, не выезжая в Подмосковье. Офис Московского областного БТИ открылся в столице

Офис Московского областного БТИ открылся в столице. Теперь оформить дом, техпаспорт на недвижимость в Подмосковье или заказать межевание можно без выезда в область. Это упростит жизнь более трех миллионов дачников, проживающих в Москве.

Заказать услуги Московского областного БТИ (МОБТИ) теперь можно в центре Москвы. Новый офис расположился в 5 минутах пешком от метро Маяковская по адресу: Оружейный переулок 15А.

Консультационный центр МОБТИ находится рядом с партнерами учреждения — точкой приема МФЦ по Московской области в Москве и МФЦУ Ольги Благовещенской.

Благодаря тому, что все офисы расположены рядом, дачники смогут получить полный спектр услуг БТИ, а также получить услуги, связанные с оформлением и регистрацией сделок купли-продажи и залога недвижимости в одном месте.

«Среди четырех миллионов дачников Подмосковья три проживают или работают в Москве. Теперь заказать межевание, оформить дом, техпаспорт на недвижимость в Подмосковье можно без выезда в область», — уточнил генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

Наличие офиса Московского областного БТИ в столице поможет снизить риск заказа услуг по оформлению недвижимости в Подмосковье у недобросовестных исполнителей.

«Это единственный областной центр БТИ в Москве. Его открытие стало приятной новостью для всех участников рынка недвижимости. Во-первых, потому что заказ документов будет проходить значительно быстрее и легально, что немаловажно. Во-вторых, расширенный функционал в плане оказания услуг в виду нашей коллаборации. То есть клиент в одном месте может получить и необходимые документы, а также обратиться с помощью в их регистрации к нам», — отметила Ольга Полищук, генеральный директор ГК МФЦУ Ольги Благовещенской.

Московское областное БТИ — государственное учреждение с почти вековой историей. Широкая филиальная сеть учреждения насчитывает 104 точки приема по всей Московской области.