Россия небезучастна к судьбе Донбасса, но при этом она остается приверженной Минским соглашениям. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал обсуждение в Думе проектов обращения к российскому лидеру Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Представитель Кремля заявил, что вопрос с Донбассом актуален в обществе. Россияне очень болезненно реагируют на происходящее в регионе и переживают за тех, кто там живет.

«Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной Минскому комплексу мер и является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь в той последовательности, которая там предусмотрена», — подчеркнул Песков, его процитировал ТАСС.

Он добавил, что никаких официальных решений о возможности признать ЛНР и ДНР нет.

«Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется», — пояснил представитель Кремля.

Ранее 15 февраля стало известно, что Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР.