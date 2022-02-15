facebook_pixel
    15 февраля 2022, 15:10

    Официальных решений о возможном признании ЛНР и ДНР не принималось — Песков

    Пресс-секретарь Песков: официальных решений о возможном признании ЛНР и ДНР не принималось

    Наза Салех Захи

    Россия небезучастна к судьбе Донбасса, но при этом она остается приверженной Минским соглашениям. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Официальных решений о возможном признании ЛНР и ДНР не принималось — Песков

    Он прокомментировал обсуждение в Думе проектов обращения к российскому лидеру Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

    Представитель Кремля заявил, что вопрос с Донбассом актуален в обществе. Россияне очень болезненно реагируют на происходящее в регионе и переживают за тех, кто там живет.

    «Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной Минскому комплексу мер и является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь в той последовательности, которая там предусмотрена», — подчеркнул Песков, его процитировал ТАСС.

    Он добавил, что никаких официальных решений о возможности признать ЛНР и ДНР нет.

    «Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется», — пояснил представитель Кремля.

    Ранее 15 февраля стало известно, что Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР.