Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились вместе работать над снижением напряженности в ситуации с Украиной. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Теперь, по информации издания, российская сторона ожидает одобрения принятого решения со стороны США. Соглашения двух президентов заключаются в том, что Россия не станет предпринимать новых «военных решений» и начнет обсуждать развертывание своих вооруженных сил.

Также Путин, по информации источников FT, решил вывести из Белоруссии до 30 тысяч военных, которые работают на совместных учениях. Официального подтверждения договоренностей пока не поступало.

Переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились в Кремле 7 февраля. Лидеры стран общались больше пяти часов. В ходе общения Путин заявил, что конфликт между Россией и НАТО будет возможен только в том случае, если Украина вступит в Альянс и нападет на Крым.